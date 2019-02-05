2019-02-05T10:14:49+03:00
Происшествия

Супружескую пару из Тюмени сотрудники МЧС спасли от мороза

На трассе Курган-Тюмень машина замерзла и ни в какую не заводилась
Марина АНТОНОВА
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Супружескую пару из Тюмени сотрудники МЧС спасли от мороза. Фото Индиры Никитиной vk.comСупружескую пару из Тюмени сотрудники МЧС спасли от мороза. Фото Индиры Никитиной vk.com
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Супружескую пару из Тюмени спасли от мороза на федеральной трасее сотрудники МЧС. Свою историю, которая благополучно закончилась, рассказала в социальных сетях сама тюменка. Она от всего сердца поблагодарила спасателей, которые очень быстро пришли им на помощь.

- Сегодня ночью ехали с мужем домой из Кургана. Не доезжая до Исетска у нас на ходу заглохла машина. Как бы муж не пытался ее завести, все безполезно. Нам пришлось звонить в МЧС. Так вот, хотим сказать огромное спасибо бригаде, которая среагировала моментально. Спасибо вам огромное! Благодаря вам мы доехали до Тюмени благополучно. Дай вам Бог крепкого здоровья, - сообщила Индира Никитина.

Горожане поддержали тюменку, поблагодарив МЧС за оперативную работу и помощь автомобилистам. Однако многие считают, что стоит прислушиваться к рекомендациям специалистов и в такой мороз в дальние поездки не отправляться.

- Безрассудно ездить на большие расстояния в такие морозы. Себя и близких поберегите, - посоветовал Дмитрий С.

Еще один тюменец Виталий Косенко предложил больше не ездить на этой машине в такую погоду, чтобы больше не попадать в такую ситуацию.

Напомним, что сейчас на всех федеральных трассах организовано круглосуточное дежурство мобильных пунктов обогрева. Кроме того каждые два часа дороги патруируют бригады Уралуправавтодора. Усилили контроль за дорогой и экипажи ГИБДД. Тем не менее водителей призывают по возможности отложить дальние поездки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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