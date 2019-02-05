СЕГОДНЯ 09:48 2019-02-05T09:48:11+03:00

Он не заметил, что техника не настоящая

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Тюменец украл с витрины магазина муляж гаджета. Покупатель схватил его со стелажа и пустился в бега. В спешке мужчина не заметил, что его добыча - не настоящий телефон. Сумма ущерба могла бы составить более 15 тысяч рублей.

Злоумышленника удалось задежать. Оказалось 46-летний мужчина имеет работу и планировал купить новый сотовый телефон. Что сподвигло его совершить кражу, неизвестно.

По данному факту возбуждено уголовное дело на основании части 1 статьи 30 и части 1 статьи 161 УК РФ «Попытка грабежа». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 4 лет, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюмени.

ИСТОЧНИК KP.RU