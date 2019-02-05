2019-02-05T09:27:01+03:00
Общество

Семье с шестью детьми власти Тюменской области помогут достроить дом

Деньги будут выделены из регионального бюджета
Маргарита КАЛИНКИНА
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Семье с шестью детьми из Нижнетавдинского района из областного бюджета выделят средства на достройку дома. Такое решение принял губернатор Александр Моор после встречи с супругами, 4 февраля.

Семья строит дом последние 7 лет. Вложили в него средства материнского (семейного) капитала, региональной программы «Молодая семья», деньги, полученные от продажи участка земли, предоставленного как многодетным. Сейчас и супруги, и дети ютятся на 38 кв.м в помещении, где по плану должен быть гараж. Остальная часть дома не утеплена. Собственных средств для завершения строительства не хватило, поэтому чета вынуждена была обратиться за помощью к властям региона.

Представители органов социальной защиты муниципалитета побывали в семье и составили смету расходов. Александр Моор заслушал обе стороны и поручил выделить средства, сообщили в пресс-службе губернатора Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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