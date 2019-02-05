2019-02-05T09:07:01+03:00
Общество

Эпидемия ОРВИ и гриппа в Тюменской области отступила

Количество больных стало меньше
Маргарита КАЛИНКИНА
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В Тюменской области заболеваемость ОРВИ и гриппом пошла на спад. Количество больных снизилось на 25% ниже эпидемиологического порога, новых больных по сравнению с прошлой неделей стало меньше на 7,5%.

Изменить ситуацию удалось благодаря приостановке учебного процесса в школах и учреждениях дополнительного образования в Тюмени и еще пяти муниципалитетах региона, отмечают в областном управлении Роспотребнадзора.

В Тюмени рост заболеваемости ОРВИ и гриппом сейчас наблюдается главным образом за счет взрослого населения. Среди детей в возрасте с 7 до 14 лет количество больных уже на 41% меньше в сравнении с прошлой неделей и на 21% ниже эпидемического порога.

По данным вирусологического мониторинга, в регионе циркулируют вирусы гриппа и не гриппозной этиологии. Гриппом болеют в основном непривитые граждане. Вместе с тем от остальных ОРВИ прививка не защищает.

Врачи предупреждают, что самое серьезное осложнение при вирусных инфекциях — это пневмония.

В целях профилактики ОРВИ гражданам рекомендуют:

- чаще проветривать помещения и проводить влажную уборку;

- регулярно мыть руки с мылом, особенно после телесного контакта с людьми;

- увлажнять воздух помещений, так как в сухом воздухе содержится большое количество пыли и болезнетворных микробов; - избегать контакта с лицами больными острыми респираторными заболеваниями;

- при посещении медицинских организаций нужно обязательно пользоваться одноразовыми масками. Маска подлежит частой смене, каждые 1,5-2 часа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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