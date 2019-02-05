2019-02-05T08:54:20+03:00
Происшествия

Тюменец насмерть забил брата, за то, что тот не хотел работать

Очередной конфликт родственников закончился трагедией
Маргарита КАЛИНКИНА
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Тюменец насмерть забил брата, за то, что тот не хотел работать. Фото управления СКР по Тюменской областиТюменец насмерть забил брата, за то, что тот не хотел работать. Фото управления СКР по Тюменской области
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Жителя Тюменского района подозревают в избиении до смерти родного брата. Тело 34-летнего мужчины со следами множественных кровоподтеков нашли в хозяйственной постройке на пилораме около 9 часов утра 2 февраля в селе Успенка.

Следователи в зверских побоях заподозрили ранее судимого 40-летнего брата. На допросе он во всем сознался и рассказал, что его родственник злоупотреблял алкоголем и не хотел работать. Именно на этом фоне возникали конфликты. В тот день, разозлившись на брата, мужчина избил его кулаками. Через некоторое время оба легли спать, а проснувшись утром, выяснилось, что тот мертв.

По данному факту Тюменским межрайонным следственным отделом областного следственного управления СКР возбуждено уголовное дело на основании ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека). В ближайшее время тюменцу предъявят обвинение и он будет заключен под стражу. Сейчас следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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