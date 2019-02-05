2019-02-05T08:07:42+03:00
Общество

В Тюмени открывают «горячую линию» для родителей будущих первоклассников

Звонков ждут сегодня с 14 до 17 часов
Маргарита КАЛИНКИНА
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В Тюмени открывают «горячую линию» для родителей будущих первоклассников. Задавать вопросы можно сегодня, 5 февраля, с 14 до 17 часов по телефону 45-35-85. Отвечать на звонки будут специалисты департамента образования администрации города.

Запись в первые классы уже началась. Прием документов по месту жительства продлится до конца июня. Зачисление в образовательные учреждения по выбору на свободные места будет проводиться с 1 июля.

Для зачисления первоклассника в школу по месту жительства необходимо предоставить заявление, документ, удостоверяющий личность родителя, свидетельство о рождении ребёнка или иной документ, подтверждающий родство заявителя, свидетельство о регистрации ребёнка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории.

Узнать, к какому микроучастку относится ваш дом, можно на официальном сайте городского департамента образования в разделе «Нормативные акты» (Постановление Администрации города Тюмени от 28.12.2012 №157-пк).

ИСТОЧНИК KP.RU

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