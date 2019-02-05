2019-02-05T07:59:01+03:00
Общество

В Тюменской области запущен социальный проект «Приходи и работай»

Он создан специально для НКО
Маргарита КАЛИНКИНА
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В Тюменской области запущен социальный проект «Приходи и работай». Фото ТООО ВОИВ Тюменской области запущен социальный проект «Приходи и работай». Фото ТООО ВОИ
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В Тюменской области запущен пилотный проект «Приходи и работай». Он создан для некоммерческих организаций. Им бесплатно предоставляются помещения на базе государственных и муниципальных организаций.

В проекте участвуют более 40 помещений Тюмени, Тобольска, Ишима, Заводоуковска, Ялуторовска: кабинеты, офисы, конференц-залы. Они оборудованы мебелью, оргтехникой, можно выбрать помещения с доступом в интернет, звуковым и мультимедийным оборудованием, демонстрационными мониторами. Вместимость комнат от 18 до почти 500 мест. Это помещения в региональном центре «Семья», дворце творчества и спорта «Пионер», Медицинском городе, мультицентре «Моя территория», поликлиниках и центрах занятости.

Концепция проекта разработана областным департаментом социального развития совместно с органами исполнительной власти социальной сферы и региональными ресурсными центрами.

Среди условий предоставления помещений — нахождение НКО в базе официального портала органов государственной власти Тюменской области, информационная открытость НКО и социальная направленность реализуемого проекта. Заявка на предоставление помещения подается за один месяц до проведения мероприятия по адресу электронной почты 204070@list.ru, телефону 20-40-70.

ИСТОЧНИК KP.RU

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