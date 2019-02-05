2019-02-05T07:30:22+03:00
Происшествия

Пенионерка из Ялуторвоска взяла кредит, чтобы перечислить деньги мошенникам

Теперь аферистов ищет милиция
Маргарита КАЛИНКИНА
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Пенионерка из Ялуторвоска взяла кредит, чтобы перечислить деньги мошенникам. Аферисты пообещали женщине вернуть 350 тысяч за покупки в Интернете.

Обманутая 60-летняя горожанка рассказала в полиции, что ей на домашний телефон позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Он поинтересовался какие покупки женщина совершала в интернете, та сообщила, что кометику.

Незнакомец сообщил, что качество данной продукции не соответствует государственным стандартам и теперь пострадавшей от некачественного товара, якобы, полагается возмещение морального ущерба в размере 350 тысяч рублей. Для её получения на счет банка следует перевести подоходный налог 18 тысяч рублей.

Ялуторовчанка, оформив кредит, перечислила указанную сумму на указанный счет, но обещанной компенсации так и не получила.

По данному факту возбуждено уголовное дело на основании части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину», сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области. Полицейские устанавливают личности подозреваемых и призывают граждан проявлять бдительность при общении с незнакомцами.

Не стоит спешить перечислять свои сбережения, как бы не убеждали мнимые сотрудники банка. Всегда в первую очередь нужно перезвонить в банк, родственникам и полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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