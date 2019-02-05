Актировка: занятия для учеников 1-9 классов Тюмени 5 февраля отменены

СЕГОДНЯ 04:26 2019-02-05T04:35:15+03:00

В городе -31 градус, но по ощущениям все -36

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Для учеников 1-9 классов Тюмени сегодня, 5 февраля, занятия первой смены в школах отменены. Актировка введена из-за низкой температуры воздуха.

Сейчас в городе -31 градус, ветер 2 м/с, влажность 69%. По ощущениям на улице сейчас все -36 градусов.

Напомним, что накануне, 4 февраля, в городе отменяли занятия обеих смен с 1 по 4 классы. По прогнозам синоптиков, все рабочая неделя будет очень морозной. В регион пришли аномальные холода, когда среднесуточная температура воздуха опускается на 10 градусов ниже нормы.

Граждан призывают быть бдительными, при выходе на улицу одеваться как "капуста",жителям частных домов особенно внимательно следить за электропроводкой и системой отопления, а водителям рекомендуют не отправляться в дальние поездки и по возможности пересесть на общественный транспорт.

ИСТОЧНИК KP.RU