Воришек, обокравших накануне продовольственный магазин в Тюмени, поймали

СЕГОДНЯ 06:18 2019-02-05T06:18:04+03:00

Их вычислили и задержали по горячим слелам

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Воришек, которые накануне ночью обокрали продовольственный магазин в Тюмени, поймали. Личности подозреваемых и их местонахождение оперативники установили по горячим следам. На злоумышленников уже заведено уголовное дело на основании части 2 статьи 158 УК «Кража».

Напомним, что в ночь на 4 февраля в дежурную часть отдела полиции № 1 поступил звонок от местного жителя, который стал свидетелем преступления. Выехавшие стражи правопорядка установили обстоятельства случившегося.

Как оказалось, двое неизвестных путём разбития витрины проникли в сетевой гипермаркет, где совершили кражу алкоголя, сигарет и продуктов питания. Проведя все необходимые мероприятия полицейские быстро установили участников преступления и доставии в полицию. Подозреваемым грозит лишение свободы до 5 лет, сообщили в пресс-службе УМВД Тюмени.

ИСТОЧНИК KP.RU