2019-02-05T06:59:28+03:00
Спорт

На чемпионат России по легкой атлетике в Тюмень приехали более 300 спортсменов

Соревнования три дня будут проходить в Легкоатлетическом манеже
Маргарита КАЛИНКИНА
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В Тюмени стартует чемпионат России по лёгкой атлетике в помещении. Более трехсот спортсменов с нарушениями слуха со всей страны выступят в различных дисциплинах и поборются за право выступить на чемпионатах Европы и мира. Соревнования с 5 по 7 февраля примет легкоатлетический манеж.

Начало соревнований – в 10 часов. В программе заявлены: бег на 60 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1000 м, 1500 м, 3000 м, 60 м с барьерами, 2000 м с препятствиями, эстафета 4 х 400 м, прыжок в высоту, в длину, прыжок с шестом, тройной прыжок, толкание ядра.

В составе тюменской команды на чемпионате выступят четыре воспитанника детско-юношеской спортивной адаптивной школы «НЕГЕ», сообщили в городском департаменте по спорту и молодежной политике. Это Данил Сильнягин, Василий Смелик, Юлия Шанаурина и Илья Портнягин. Все они стали призерами областной детско-юношеской спартакиады инвалидов, которая прошла в сентябре 2018 года.

- В этом году объединили первенство и чемпионат России, поэтому наши воспитанники будут одними из самых юных на соревнованиях. Ребятам придется бежать бок о бок с сильнейшими атлетами страны. Они выступят на дистанциях 60 м, 200 м и 400 м. Победить будет очень сложно, но ничего невозможного нет! Как минимум, они получат колоссальный опыт, – отметила методист ДЮСАШ «НЕГЕ» Елена Сильнягина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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