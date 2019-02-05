2019-02-05T04:04:17+03:00
Общество

Погода в Тюмени: мороз крепчает

Температура воздуха днем составит -33 -30 градусов
Маргарита КАЛИНКИНА
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Погода в Тюмени: мороз крепчаетПогода в Тюмени: мороз крепчаетФото: Маргарита КАЛИНКИНА
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Трескучие морозы в Тюменской области продолжаются. Во вторник, 5 февраля, в регионе установится солнечная погода, столбики термометров опустятся до -35 градусов.

Так, в Тюмени утром и вечером температура составит -33 градуса, днем потеплеет до -30. Ветер 2-6 м/с. В Тобольске -35 -30 при ветре 2-5 м/с. В Ялуторовске и Заводоуковске -34 -31 и ветер 3-6 м/с. В Ишиме -35 -32 с ветром до 6 м/с.

5 февраля отмечается Всемирный день Нутеллы. Шоколадно-ореховая паста родом из Италии. Ее придумал в 1946 году кондитер и владелец пекарни Пьетро Ферреро. Он начал производить шоколадные батончики мягкой консистенции под названием «Джандуйя». Ввоз какао в Италию в послевоенные годы был ограничен и это подтолкнуло Ферреро добавить к какао-маслу обжаренные и перемолотые лесные орехи. Батончики пришлись по вкусу местным детям и стали пользоваться большим спросом.

Сейчас паста настолько популярна во всм мире, что в 2007 году она вошла в число 10 простейших идей, принесших миллиардные доходы. С тех пор ежегодно по всему миру устраиваются шествия и концерты, флешмобы, торжества и дегустация всевозможных блюд с использованием Нутеллы.

В народном календаре 5 февраля названо Агафием-полухлебником. В этот день было принято заниматься домашними заботами. Нужно было проверить посевное зерно, привести в порядок амбары — подлатать стены и двери. Не меньше крестьян заботило, сколько снега на полях — хватит ли его, чтобы напоить землю.

Также в этот день наблюдали за поведением птиц и животных. Если утром кричит синица — это к сильному морозу. А вот белка, покинувшая гнездо и спустившаяся с дерева, обещала оттепель. Кроме того, считалось, что погода до полудня соответствует первой половине следующей зимы, а после полудня — второй половине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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