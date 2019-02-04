Семья погорельцев с 11-месячным малышом просит у тюменцев помощи
Жилой частный дом сгорел накануне, 3 февраля, в поселке Тарманы в Тюмени. О трагедии сообщила сама пострадавшая Эльвина Абдуллина. Она рассказала, что сгорело абсолютно все и сейчас семья с 11-месячным малышом очень нуждается во всем.
Женщина просит горожан помочь, кто чем может: деньгами, вещами первой необходимости. Нужны посуда, предметы личной гигиены, постельное, полотенца, детские памперсы.
Фото Эльвины Абдуллиной
Размеры одежды на мужчин 60-65 размера, обувь 45 размера. На женщин одежда 48-50, обувь 41. На взрослую женщину 54-56, обувь 40. На маленького ребёнка 11 месяцев- рост 86.
Телефоны для контакта с погорельцами 89199213825 Гульфира Абдуллина. К телефону привязана банковская карта 2202 2008 5418 0633. Вещи можно приносить в Пункт приема помощи по адресу: Ср. Тарманы улица Мира, 146.
ИСТОЧНИК KP.RU