2019-02-04T16:45:38+03:00
Общество

Семья погорельцев с 11-месячным малышом просит у тюменцев помощи

Нужны одежда, предметы первой необходимости и быта
Марина АНТОНОВА
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Семья погорельцев с 11-месячным малышом просит у тюменцев помощи. Фото Эльвины АбдуллинойСемья погорельцев с 11-месячным малышом просит у тюменцев помощи. Фото Эльвины Абдуллиной
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Жилой частный дом сгорел накануне, 3 февраля, в поселке Тарманы в Тюмени. О трагедии сообщила сама пострадавшая Эльвина Абдуллина. Она рассказала, что сгорело абсолютно все и сейчас семья с 11-месячным малышом очень нуждается во всем.

Женщина просит горожан помочь, кто чем может: деньгами, вещами первой необходимости. Нужны посуда, предметы личной гигиены, постельное, полотенца, детские памперсы.

Фото Эльвины Абдуллиной

Фото Эльвины Абдуллиной

Размеры одежды на мужчин 60-65 размера, обувь 45 размера. На женщин одежда 48-50, обувь 41. На взрослую женщину 54-56, обувь 40. На маленького ребёнка 11 месяцев- рост 86.

Телефоны для контакта с погорельцами 89199213825 Гульфира Абдуллина. К телефону привязана банковская карта 2202 2008 5418 0633. Вещи можно приносить в Пункт приема помощи по адресу: Ср. Тарманы улица Мира, 146.

ИСТОЧНИК KP.RU

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