2019-02-04T16:46:16+03:00
Общество

В Тюменской облдуме обсудили, как уберечь семьи от разводов

В Тюмени есть эффективные технологии по работе с конфликтующими супругами
Марина АНТОНОВА
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Проблемы сохранения семей от разводов обсудили на круглом стоде в Тюменской областной думе. Одним из наиболее эффективных методов считается семейная медитация.

В Тюмени кабинеты медиации действуют в районных судах Калининского и Ленинского административных округов, в самом Центре медиации и права, а также в Общественной приемной Общественной палаты Тюменской области и региональном социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Семья». Кроме того, работает и телефон горячей линии: +7 (3452) 38-71-51.

В них родители получают бесплатную медиативную помощь в семейно-правовых конфликтах. Статистика показывает, что более 70% семей смогли договориться после прохождения процедуры медиации и сохранить семью.

- Сегодня у нас есть возможность помочь детям через медиативные процедуры сохранить общение с родителями и близкими родственниками, обеспечить в полной мере право ребенка на семью. Хорошо, что сегодня все вместе мы ищем пути законодательного разрешения этой проблемной ситуации, — отметил уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов.

Он считает, что необходима просветительская кампания, которая рассказывала бы семьям, что появилась возможность решать проблемы цивилизованно и менее травматично для психики ребенка.

- Для сохранения семейных ценностей требуется вовлекать не только всех членов семьи, опеку, но и школу. Очень важно выстроить механизм взаимодействия со школами и родительским активом. Полагаю, что необходимо узнать мнение представителей родительского и педагогического сообщества по вопросам внедрения медиативных технологий в систему взаимодействия между школой и родителями, особенно в тех семьях, где есть конфликты, – предложила депутат Тюменской областной думы, координатор партпроекта «Крепкая семья» Елена Кашкарова.

Начальник отдела опеки и попечительства регионального департамента социального развития Лариса Бадрызлова рассказала о несовершенстве механизма реализации судебных решений по исполнению обязанностей отдельно проживающего родителя в отношении своего ребенка. А Елена Кашкарова предложила пригласить на следующее заседание представителей родительского и педагогического сообщества.

- Все поднятые на заседании вопросы и предложения будут учтены и взяты в работу. Тема, безусловно, очень сложная и требует детального рассмотрения. Уверена, что вместе мы найдем те пути решения спорных моментов, которые помогут конфликтующим сторонам сохранить семью, — подытожила Ольга Швецова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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