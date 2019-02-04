2019-02-04T15:53:20+03:00
Общество

Автобусный автобус № 6 в Тюмени меняет схему движения

Теперь он будет ходить по другим улицам
Маргарита КАЛИНКИНА
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Автобусный автобус № 6 в Тюмени меняет схему движения. Фото администрации ТюмениАвтобусный автобус № 6 в Тюмени меняет схему движения. Фото администрации Тюмени
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Автобусный автобус № 6 в Тюмени с 16 февраля изменит схему движения и расписание.

Маршрут «ЖК Апрель – д. Казарово» теперь будет следовать до конечной остановки «д. Казарово» по улицам Избышева, Алексеева, Хамита Ярми, 1-я Молодежная.

Из схемы движения исключается остановка «Детский сад №1 27» (по направлению из города). В схеме появятся промежуточные остановочные пункты в направлении из города: «ул. Избышева», «ул. Хусаинова», «с/о «Рябинушка», «с/о «Юбилей», а также новые остановки «ул. Хамита Ярми», «ул. Романа Новопашина», «ул. Дмитрия Коротчаева», «ул. 1-я Школьная», «ул. 1-я Молодежная».

Пассажиры общественного транспорта могут узнать расписание на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении «Тюмень. Транспорт» и по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы МКУ «Тюменьгортранс» 8-800-250-0722.

ИСТОЧНИК KP.RU

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