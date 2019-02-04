2019-02-04T15:35:52+03:00
Общество

Салоны автобусов Тюмени ежедневно обрабатывают от ОРВИ и гриппа

Горожан призывают носить маски в общественных местах
Маргарита КАЛИНКИНА
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Салоны автобусов Тюмени ежедневно обрабатывают от ОРВИ и гриппа. Фото администрации ТюмениСалоны автобусов Тюмени ежедневно обрабатывают от ОРВИ и гриппа. Фото администрации Тюмени
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Салоны городских автобусов Тюмени каждый день обрабатывают от вирусов ОРВИ и гриппа. Такая работа проводится на конечных остановках.

- Делается это регулярно. Средства выдаются ежедневно в начале смены, - рассказала кондуктор 5-й колонны Тюменского ПАТП №1 Елена Алимкулова. - Сейчас среди пассажиров почти каждый десятый чихает или кашляет. Поэтому среди кондукторов, конечно же, есть заболевшие.

Заведующая здравпунктом автопарка Валентина Снегирева добавила, что еще до сезонного роста заболеваемости на предприятии проводилась вакцинация. Сейчас им выдают специальные средства для протирания рук, обработки салонов и медицинские маски.

- При проведении предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей, если человек чувствует недомогание, измеряем еще и температуру тела. Заболевшие сотрудники к работе не допускаются, они сразу направляются в поликлинику по месту жительства.

В городском комитете здравоохранения рекомендуют по возможности избегать посещения мест с массовым пребыванием людей. Но, если работа связана с общением большого количества людей, необходимо чаще мыть руки, проветривать помещения, носить медицинскую маску, которую надо менять каждые два часа.

- Мероприятия эти эффективны, - отметила главный специалист комитета здравоохранения администрации города Ольга Петрова и призывает тюменцев думать не только о себе, но и об окружающих. Ношение масок полезно всем: здоровым – чтобы уберечь себя, а заболевшим – чтобы уберечь окружающих от распространения вирусов во внешнюю среду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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