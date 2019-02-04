2019-02-04T15:01:30+03:00
Авто

В Тюменскую область идет мороз до -47 градусов

Водителей просят в такую стужу воздержаться от дальних поездок
Маргарита КАЛИНКИНА
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В Тюменскую область идет мороз до -47 градусов. Фото УралуправтодораВ Тюменскую область идет мороз до -47 градусов. Фото Уралуправтодора
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Трескучие морозы до - 47 градусов ожидются в Тюменской области ближайшие дни. По прогнозам синоптиков столбики термометров опустятся до такой отметки 6 февраля.

Об этом сообщает ФКУ «Уралуправтодор» со ссылкой на Федеральную службу по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Дорожники призывают автомобилистов по возможности исключить дальние поездки до конца недели. Если планы поменять нельзя, то стоит подготовиться к выезду предельно ответственно, в том числе проверить исправность машины.

Сейчас на федеральных трассах организовано круглосуточное дежурство. Подрядные организации, обслуживающие дороги, контролируют ситуацию и патрулируют магистрали с периодичностью один раз в два часа. Водителям, которые попали в трудную ситуацию, помогают. Машины буксируют с проезжей части, обогревают людей и доставляют их в безопасное место до приезда техподдержки.

Всех, кто заглох на федеральной дороге в УрФО, просят звонить по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы Уралуправтодора: 8–800-200–63–06 (звонок бесплатный).

ИСТОЧНИК KP.RU

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