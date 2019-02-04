В Тобольске разработали два новых автобусных маршрута

СЕГОДНЯ 14:41 2019-02-04T14:41:24+03:00

Еще три немного изменили схемы движения

Изменить размер текста: A A

Два новых автобусных маршрута повилось в Тобольске. Еще три претерпели изменения.

Как сообщили в ПАТП, расработан маршрут №7 до деревни Зырянова. Ежедневно «семёрка» будет отправляться от ДК «Синтез» через остановки: «ТРЦ «Жемчужина Сибири», «ул. Полонского», «гостиница «Нефтехимик», «Уватский тракт», микрорайоны «Защитино» и «Строитель», «Алемасово», «Сузгун», «СХТ» и «БСИ-2».

Запущен новый маршрут №11 до Левобережья. Он будет ходить от Бекерево до Школы №8 с остановками: «Путепровод», «ул. Павлова», «Савинский затон».

Изменены прежние городские маршруты №2 и №24. «Двойка» продлёна до ДК «Синтез», и свяжет подгорную часть с 10 и 15 микрорайонами, а также автовокзалом. После остановки «ул. Декабристов» в нижнем посаде в обратном направлении «двойка» пойдётчерез остановки: «ул. Кирова», «гостиница «Сибирь», «Военкомат», «ул. Радищева», «стадион «Тобол», «ул. Знаменского», «Академическая», «Больничный комплекс», «ул. Неймышева», «пр-т Дзираева», «Храм Вознесения Господня», «ТЦ «Арбат», «Автовокзал», «ДК «Синтез». В прямом направлении (от ДК «Синтез») — через остановки: «пр-т Менделеева», «пр-т Дзираева», «ул. Неймышева», «Больничный комплекс», «Академическая», «ул. Доронина», «Рыбтехникум», «Лицей», «Медколледж», «Площадь Победы», «Кремль» и далее по маршруту до ул. Чехова.

Маршрут №24 продлён до вахтового городка №2, и с 5 февраля будет курсировать от разворотной площадки в 7а микрорайоне, следуя через остановки: «Гостиный дом», «магазин «Анастасия», «Соборная мечеть», «Подстанция», «ул. Полонского», «пр-т Менделеева», «Храм Вознесения Господня», «15 микрорайон», «ГК «Рубин», «Тоболпромстрой», «Кольцо», «ЦГФУ», «Северные ворота «Полимер», «ТЭЦ», «Вахтовый городок №2».

Ещё один маршрут — №23 свяжет город с промышленной площадкой. Отправляясь от разворотной площадки в 7а микрорайоне, автобус проследует через остановки: «Гостиный дом», «магазин «Анастасия», «Соборная мечеть», «Подстанция», «Индустриальный институт», «гипермаркет «Семейный», «Ландшафтный парк», «Храм Вознесения Господня», «15 микрорайон», «ГК «Рубин», «Тоболпромстрой», «Кольцо», «ЦГФУ», «Северные ворота «Полимер», «ТЭЦ», «Вахтовый городок №2».

ИСТОЧНИК KP.RU