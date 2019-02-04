2019-02-04T14:24:51+03:00
Общество

Во дворах Тюмени коммунальщики стали крепить листовки на автомобили

Акция проходит по всему городу
Маргарита КАЛИНКИНА
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Во дворах Тюмени коммунальщики стали крепить листовки на автомобили. Фото ГИБДД ТюмениВо дворах Тюмени коммунальщики стали крепить листовки на автомобили. Фото ГИБДД Тюмени
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Тюменские коммунальщики во дворах и на парковках крепят на лобовые стекла и к ручкам автомобилей листовки о снижении скорости при движении в жилых зонах. УК и ТСЖ вместе с ГИБДД призывают автомобилистов соблюдать правила дорожной безопасности во дворах.

Организаторы мероприятия призвали водителей двигаться со скоростью, позволяющей в любой момент остановиться, быть готовыми к возможному появлению детей из-за припаркованного транспорта, строения или кустов, а также не забывать, что наиболее часто аварии происходят во время начала движения, движения задним ходом или при выезде с парковки.

Водители и пешеходы поддержали акцию по обеспечению дорожной безопасности во дворах. Фото ГИБДД Тюмени

Водители и пешеходы поддержали акцию по обеспечению дорожной безопасности во дворах. Фото ГИБДД Тюмени

Для привлечения внимания большего количества горожан к дорожной безопасности на сайтах коммунальных служб появилась информация о соблюдении ПДД, сообщили в ГИБДД Тюмени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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