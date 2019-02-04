2019-02-04T14:06:09+03:00
Общество

У первоклашек Тюмени с 5 февраля начинаются недельные каникулы

Дополнительный отдых объявлен на две недели раньше
Марина АНТОНОВА
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У первоклашек Тюмени с 5 февраля начинаются недельные каникулыУ первоклашек Тюмени с 5 февраля начинаются недельные каникулыФото: Ольга Крыльцова
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У первоклашек Тюмени завтра, 5 февраля, начинаются дополнительные каникулы. Они продлятся до 11 февраля. Педагоги уже рассылают родителям смс-ки и сообщения в мессенджерах.

В соответствии с учебным планом, каникулы были предусмотрены с 18 февраля, но в связи с наступившими морозами, многие школы решили скорректировать учебный процесс.

Отметим, что каждая школа решение о переносе каникул принимает самостоятельно. Но сегодня им было направлено письмо директора городского департамента образования Вячеслава Воронцова с рекомендацией изменить график каникул, и подавляющее большинство руководителей учебных заведений пошли на этот шаг.

Весенние каникулы в городе пройдут, как и положено, с 23 по 31 марта.

Напомним, что школы Тюмени сегодня возобновили уроки после длительного карантина, который был объявлен из-за высокой заболеваемости ОРВИ и гриппом. На дистанционном обучении дети находились с 23 января. Но из-за холодной погоды занятия с 1 по 4 классы сегодня были вновь отменены. По прогнозам синоптиков аномально низкие температуры продержатся в городе до пятницы.

Письмо директора городского департамента Тюмени директорам школ

Письмо директора городского департамента Тюмени директорам школ

ИСТОЧНИК KP.RU

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