2019-02-04T13:03:34+03:00
Происшествия

22-летний тюменец украл у банка более 2,7 млн. рублей

Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы
Маргарита КАЛИНКИНА
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В Тюмени направлено в суд дело о хищении у банка более 2,7 млн. рублей. В краже обвиняют 22-летнего экс-специалиста отдела обслуживания физических лиц этой кредитной организации.

По версии следствия, молодой человек отключал сервис «Мобильный банк» у клиентов, чтобы они не получили оповещений об операциях по счетам, и подключал его к своему телефону. После этого он переводил деньги клиентов на свой счет. Таким способом с августа по октябрь 2018 года у четырех человек было похищено более 2,7 млн. рублей. Преступление выявили в самом банке. Клиенты не знали о пропаже денег. Банк возместил им ущерб.

По данному уголовному делу прокуратура уже утвердила обвинение и направила материалы в суд для рассмотрения. На основании статей п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления) молодому человеку грозит до 10 лет лишения свободы, сообщили в облпрокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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