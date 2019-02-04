Тюменцев призывают быть особенно бдительными в морозы

СЕГОДНЯ 12:15 2019-02-04T12:19:39+03:00

Опасность подстерегает на дорогах и даже дома

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Жителей Тюменкой области призывают быть более бдительными в период аномальных холодов. В течение недели с 4 февраля температура ночью будет опускаться до -25,-30, при прояснении - до -37, днем - 22,-27, местами до -32. Это на 10 градусов ниже среднесуточной нормы.

В связи с этим на федеральных и региональных автодорогах в готовности находятся 11 мобильных пунктов обогрева и 10 подвижных, для помощи участникам дорожного движения.

Как правило, в холода осложняется обстановка на дорогах. Снежные накаты, заносы, гололедные явления способствуют росту ДТП. Учащаются внезапные механические поломки автомобилей, а также случаи пожаров на автотранспорте от неправильного прогрева. Избежать проблем на дорогах можно, только временно поставив личные авто на прикол.

Водителям необходимо помнить, что на трассах, как правило, всегда холоднее, поэтому надо обязательно иметь в машине минимальные средства спасения – лопату, трос, топор. При выезде за город одеваться в более теплую одежду, записать телефоны автоэвакуаторов, зарядить мобильный телефон.

Стоит также избегать длительного пребывания на улице – особенно пожилых, детей и домашних животных. В сильный холод прогулки и дальние поездки лучше отменить.

Очень важно позаботиться о пожарной безопасности жилья. Чтобы избежать пожаров, необходимо строго соблюдать правила безопасности при эксплуатации печей и электрооборудования.

Возгорания чаще всего происходят в результате перекала печей, появления в кирпичной кладке трещин, применения для растопки горючих и легковоспламеняющихся жидкостей, выпадения из топки или зольника горящих углей.

Электрообогреватели нужно использовать только заводского изготовления и обязательно с терморегулятором! Не оставлять его без присмотра и не ставить вплотную к сгораемым предметам.

Не перегружайте электросети, не допускайте установки «жучков» в электросчетчиках. Отремонтируйте или замените розетки и выключатели. Соединяйте провода надежно и без скруток. Особо внимательным нужно быть к удлинителям.

Соблюдать меры пожарной безопасности нужно самим и призывать к бдительности окружающих. Из-за пожара у соседей может пострадать и ваше имущество, отмечают в ГУ МЧС по Тюменской области.

При возникновении происшествий и чрезвычайных ситуаций немедленно сообщите по телефонам 101 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU