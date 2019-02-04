Собрали по осколкам: тобольские травматологи сделали пациенту сразу три операции

СЕГОДНЯ 11:38 2019-02-04T11:45:57+03:00

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Сразу три операции провели хирурги Тобольска мужчине, который попал в ДТП. Команда травматологов Областной больницы №3, используя малоинвазивные технологии с мини-доступами, сделала их за четыре часа, вместо 7-ми, как это было раньше.

Мужчина после аварии получил множественные переломы. В результате развилась травматическая болезнь: оказались нарушены функции всех систем организма. У пациента уже стоял эндопротез тазобедренного сустава, им была замещена половина бедра. Остаток бедренной кости оказался сломан на несколько осколков. Врачи также диагностировали оскольчатые переломы пяточной кости и костей, формирующих лучезапястный сустав.

Мужчине провели эффективную противошоковую терапию и купировали симптомы травматической болезни. Чтобы дать возможность пациенту двигаться в постели и обслуживать себя, его не стали гипсовать, а зафиксировали предплечье, пяточную кость и бедро.

При длительной и трудоёмкой операции на бедре травматологи использовали современные высокотехнологичные импланты — специальные фиксирующие пластины с блокирующими винтами, которые не препятствуют кровоснабжению кости. Сейчас у пациента наблюдается положительная динамика, угрозы жизни и здоровью нет и он уже начал самостоятельно передвигаться, сообщили в пресс-службе больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU