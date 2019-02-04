Ехали на свадьбу и чуть не замерзли: тюменцы не дали погибнуть гостям из Киргизии
Девять жителей Киргизии, ехавшие на свадьбу к родственнику, чуть не замерзли на дороге в Тюменской области. Из-за мороза их микроавтобус заглох и машина встала.
Инцидент произошел 31 января на 410 километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск.
Как оказалось, в автобусе сломался генератор и пять мужчин и четыре женщины стали замерзать. В это время на улице было -30 градусов.
На помощь к ним пришли сотрудники 140-й пожарно-спасательной части 23-го отряда федеральной противопожарной службы, потрулировавшие дорогу в Уватском районе.
- Ближайшее место, где можно было отремонтировать автомобиль и устроится на ночлег, находилось в 25 км севернее от места событий, - рассказал начальник караула Эдуард Поляков. - Путь до места ремонта составил 20 минут. Все были доставлены в целости и сохранности.
ИСТОЧНИК KP.RU