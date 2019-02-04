Тюменцы засняли на видео кражу из продовольственного магазина
Жители Тюмени засняли на видео ночных воров, которые стащили продукты из продовольственного магазина. Двое мужчин забрались в сетейвой гипермаркет по ул. Широтная, 29 в ночь на 4 февраля.
Они рзбили витрину и проникли внутрь.
- Вытаскивали награбленное в корзинах, затем вернулись обратно в магазин и продолжили грабить дальше, – сообщил один из очевидцев Евгений Шарапов.
Очевидцы же позвонили в полицию.
- Сообщение дежурному поступило в отдел полиции №1 в 00.30 от очевидцев. На место выехали наряды патрульно-постовой службы, однако злоумышленников задержать не удалось, - рассказала пресс-секретарь УМВД России по городу Тюмени Мария Новопашина. Они объявлены в розыск. Устанавливается также сумму ущерба.
ИСТОЧНИК KP.RU