Из-за морозов в Тюмени перенесли старты «Лыжни России»

СЕГОДНЯ 10:13 2019-02-04T10:13:27+03:00

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Гонку «Лыжня России» в Тюмени из-за морозов перенесли с 9 февраля на 2 марта.

- По прогнозам синоптиков, в субботу, 9 февраля, в Тюмени ожидается достаточно низкая температура воздуха, столбик термометра опустится до минус 28 градусов. При данных погодных условиях проведение мероприятия невозможно, так как можно нанести существенный вред здоровью участников, - пояснил один из организаторов мероприятия, директор спортшколы № 2 Тюмени Павел Вавилов.

Напомним. что Всероссийские массовые соренования пройдут в городе уже в 37 раз. Традиционно их примет стадион Государственного аграрного университета Северного Зауралья (ул. Рощинское шоссе, 2).

В связи с переносом гонки, перенесаена и регистрация участников. Она пройдет с 27 февраля по 1 марта (время работы: 27-28 февраля с 10 до18 часов, 1 марта с 10 до 19 часов) в спортшколе № 2 (ул. Луначарского, 10). В день соревнований регистрация проводиться не будет!

Для участия в забегах спортсменам необходимо предоставить следующие документы: паспорт или свидетельство о рождении, справку-допуск врача (участники массовых соревнований до 17 лет включительно предоставляют медицинскую справку (заявку с медицинским допуском), участники массовых соревнований в возрасте от 18 лет и старше предоставляют медицинскую справку (заявку с медицинским допуском) или личную подпись в карточке участника, подтверждающую персональную ответственность за собственную жизнь и здоровье на период проведения мероприятия). Участники забегов на 5 и 3 км для выполнения норматива ГТО допускаются только при наличии УИНа и медицинского допуска. При наличии спортивного разряда, необходимо предоставить копию в мандатную комиссию.

Всем спортсменам следует заполнить согласие на обработку персональных данных.

Участникам массовых забегов необходимо предоставить заявки на бумажном и электронном носителе (формат EXCEL).

Регламент соревнований:

- 10.30 – старт забегов на 5 км (юноши и мужчины);

- 11.00 - старт забегов на 3 км (девушки, женщины).

В рамках состязаний на 3 и 5 км можно будет не только получить спортивные разряды, но и выполнить норматив ВФСК «ГТО».

- 12.00 - торжественная церемония открытия;

- 12.15 – массовый старт на 1 км, который откроет VIP-гонка.

Более подробная информация по телефону: 8 (3452) 283-351.

ИСТОЧНИК KP.RU