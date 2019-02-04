Пока тюменец работал, соседка устроила притон в его квартире

СЕГОДНЯ 10:04 2019-02-04T10:04:36+03:00

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Житель поселка Боровский в Тюменском районе доверил ключи от своей квартиры соседке и поплатился за это. Женщина в отсутствие хозяина стала приглашать туда мужчин и распивать спиртное.

В один из таких вечеров соседка была в компании двух приятелей, когда спиртное закончилось, один из гостей отправился за добавкой. Вернувшись, он обнаружил, что собутыльники уснули, не дождавшись его. Воспользовавшись случаем, злоумышленник похитил мясорубку и электрическую дрель. Мясорубку он продал на трассе за 500 рублей, а дрель отдал в уплату собственного долга.

Вернувшись домой, хозяин квартиры сразу заметил пропажу. Единственной подозреваемой оказалась соседка, но о случившемся она ничего не знала. Потерпевший обратился за помощью в полицию. В результате оперативно-розыскных действий задержан ранее судимый 36-летний сельчанин. Дрель была тут же найдена и изъята.

По данному факту было возбуждено уголовное дело на основании части 3 статьи 158 УК РФ «Кража», сообщили в Межмуниципальном отделе МВД России «Тюменский».

ИСТОЧНИК KP.RU