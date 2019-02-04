СЕГОДНЯ 09:15 2019-02-04T09:38:42+03:00

В Ишиме по одной драке возбуждено два уголовных дела Фото: Ольга Крыльцова

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Сразу два уголовных дела возбуждено после одной драки в Ишиме. Два соседа, поссорившись, устроили разборки на ножах.

В инциденте разбирался участковый. Как оказалось, в злополучный вечер компания мужчин распивала алкоголь. Произошел конфликт, и один из них ударил другого ножом в грудь. За раненого вступился приятель и в ответ ударил обидчика ножом в живот. Очевидцам удалось разнять драчунов и вызвать скорую помощь и полицию.

К счастью, травмы оказались неопасными для жизни – врачи констатировали причинение легкого вреда здоровью. Полицейские задержали участников инцидента. Ими оказались безработные местные жители 1972 и 1975 года рождения.

В отношении подозреваемых дознаватели возбудили уголовные дела на основании пункта в части 2 статьи 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает лишения свободы до двух лет, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU