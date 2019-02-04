Жители Ялуторовска жалуются на отсутствие туалета на ж/д вокзале

СЕГОДНЯ 08:36 2019-02-04T08:44:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Жители Ялуторовска возмущены отсутствием общественного туалета на железнодорожном вокзале. Острую проблему в социальных сетях поднял один из горожан.

- Почему на ж/д вокзале уже несколько лет не работает туалет. Это, по сути, несмешно. Видел как старенькая бабушка мучалась. Это очень не красиво, чтобы люди бегали в кусты и сугробы. Администрация железной дороги, это касается вас!. Бабушка - ветеран войны, все закрыто, написано: не работает, - сообщил мужчина.

Остальные ялуторовцы согласились с ним. На вокзале ожидают поезда не только пожилые, но и дети, инвалиды. К тому же сейчас зима. Кто-то из горожан предположил, что таким образом руководство экономит, а кто-то сообщил, что его открывают, но только для "своих".

- От местных начальников ничего не зависит. Пишите в Тюмень или Екатеринбург! - рекомендовал Вадим Д. - У них по мимо туалетов хватает проблем, своих железнодорожных. Крайне тяжёлая ситуация сложилась на сети железных дорог!

- Так они и должны обращаться к вышестоящим, говорить что нужно для населения и процветания города, - удивилась Алиса В.

Одна из пассажирок пояснила, что туалет закрыт, но он работает!

- Нужно подойти к дежурному, показать билет и вам дадут ключ от туалета. По крайней мере так было. В этом году ещё не была на вокзале, - пояснила Виктория Е.

Подтвердил это и Михаил Х.

- Так и есть. И он внутри вокзала, - сообщил он.

Так ли это на самом деле, выяснить у руководства вокзала не удалось. Все телефоны ж/д станции, указанные в справочниках - недействующие. Работает только единый информационный центр РЖД, где дают информацию о движении поездов и наличии билетов.

Горячая тема обсуждается в соцсетях города

ИСТОЧНИК KP.RU