Еле потушили: в Тюмени выгорел склад на Дамбовской

СЕГОДНЯ 07:41 2019-02-04T07:58:12+03:00

Тушили более 3 часов: в Тюмени выгорел склад на Дамбовской. Фото ГУ МЧС по Тюменской области

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Крупный пожар на складе по улице Дамбовская в Тюмени тушили 52 сотрудника МЧС и 19 единиц спецтехники. Огонь победить удалось только через три часа.

ЧП произошло накануне, 3 февраля в 20 часов 18 минут. Пожару был присвоена 3 (средняя) степень огнестойкости. Полыхало помещение площадью 65 на 19 метров.

Фото ГУ МЧС по Тюменской области

Локализация пожара была объявлена в 22 часа 23 минуты, ликвидация - в 23.37. В результате пожара здание пострадало по всей площади. Погибших, пострадавших нет. Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки.

ИСТОЧНИК KP.RU