2019-02-04T07:34:04+03:00
Общество

Школьники Тюмени вышли на занятия, но не все

Карантин закончился, начались актировки
Марина АНТОНОВА
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В школах Тюмени начались занятия. В городе завершился карантин, который объявлялся из-за эпидемии ОРВИ и гриппа. Ученики занимались дистанционно с 23 января. Но у некоторых домашнее обучение продолжается. Сегодня, 4 февраля, у ребят 1 по 4 классы занятия вновь отменены. Теперь уже из-за морозов. Начавшаяся неделя обещает быть очень холодной. Столбики термометров будут опускаться в среднем на 10 градусов ниже нормы. По прогнозам синоптиков, до пятницы, 8 февраля, днем, а тем более ночью температура воздуха будет ниже -30 и ветер, поэтому по ощущениям будет около 40 и более.

К слову карантин продолжается в школах Тобольска, Ялуторовска, Заводоуковска. На занятия ученики должны выйти завтра, 5 февраля, но из-за морозов, скорее всего, придут на уроки только старшеклассники.

В Ишиме карантин был введен до 3 февраля, но сегодня занятияиз-за морозов также отменены в начальной школе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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