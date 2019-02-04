2019-02-04T05:17:21+03:00
Спорт

Тюменский ледолаз выиграл еще две медали на Кубке мира

У Николая Ккзовлева уже три золотые, три серебряные и одна бронзовая медали
Марина АНТОНОВА
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Тюменский ледолаз выиграл еще две медали на Кубке мира. Фото Николая КузовлеваТюменский ледолаз выиграл еще две медали на Кубке мира. Фото Николая Кузовлева
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Тюменский ледолаз Николай Кузовлев в очередной раз с медалями завершил выступления на этапе кубка Мира. В минувшие выходные 2-3 февраля в Италии состоялся 4 этап. У Николая вновь золото в категории "трудность" и бронза в "скорости".

Отметим, что на третьем этапе в Швейцарии он выиграл в "скорости" 3 место, в "трудности" 2 место. До этого в копилке наград нынешнего сезона у Николая было две золотые медали в "трудности" и серебро в "скорости". На данный момент он является 7-кратным Чемпионом России и трехкратным обладателем Кубка мира. Пока у тюменца есть все шансы вновь стать обладателем Кубка мира.

Напомним, что в конкурсе "Спортивная элита Тюменской области 2018" Николай Кузовлев стал лауреатом в номинации "Лучший спортсмен по видам спорта, не входящим в программу Олимпийских игр".

ИСТОЧНИК KP.RU

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