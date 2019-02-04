2019-02-04T04:51:29+03:00
Общество

Занятия учеников 1-4 классов в школах Тюмени отменены

На улице -25, но по ощущениям -32 градуса
Маргарита КАЛИНКИНА
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Занятия учеников 1-4 классов в школах Тюмени отмененыЗанятия учеников 1-4 классов в школах Тюмени отменены
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Занятия учеников 1-4 классов в школах Тюмени сегодня, 4 февраля отменены. Пока на дистанционное обучение из-за мороза перенесены уроки первой смены. Об уроках второй смены будет известно после 11 часов.

Сейчас в городе температура воздуха составляет -25 градусов. Но из-за ветра в 4 м/с и влажности 74% ощущается как при -32 градусов. К вечеру понижение температура прогнозируется до -30 градусов. Ближайшие дни морозы сохранятся, небольшое потепление ожидается только к концу недели.

Напомним, что сегодня первый день занятий после карантина. Из-за высокой заболеваемости детей ОРВИ и гриппом учебный процесс во всех учреждениях основного и дополнительного образования был приостановлен с 23 января.

ИСТОЧНИК KP.RU

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