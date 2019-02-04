Погода 4 февраля в Тюмени: пришли морозы

СЕГОДНЯ 04:40 2019-02-04T04:40:39+03:00

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В Тюменскую область пришли морозы. Первая неделя февраля обещает быть аномально холодной. По прогнозам синоптиков, среднесуточная температура воздуха будет опускаться на 10 градусов ниже нормы. Наавшееся 3 февраля понижение температуры, сегодня, 4 февраля, продолжится. Столбики термометров в некоторых территориях региона достигнут 30-градусных отметок. Ветер ожидается 4-9 м/с.

В Тюмени понедельник будет пасмурным. Утром пройдет небольшой снежок, а на улице будет -25, однако из-за ветра до 8 м/с, ощущаться будет примерно на 5 градусов холоднее. К вечеру температура воздуха понизится до -29, ветер усилится до 9 м/с.

В Тобольске день будет солнечным и морозным. Утром -33, днем -29, а к ночи -34. Ветер 2-6 м/с.

В Ялуторовске и Заводоуковске утром слабый снегопад -27 градусов, вечером похолодает до -30 -32. Ветер 5-10 м/с.

В Ишиме -32 -34, пасмурно и без осадков. Ветер 4-9 м/с.

Сегодня в мире отмечают День борьбы с раком и День рождения резиновых колес. В народном календаре 4 февраля названо Тимофеем-полузимником. С этого дня начинались тимофеевские морозы и самые жестокие вьюги и метели.

ИСТОЧНИК KP.RU