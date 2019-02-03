2019-02-03T18:09:55+03:00
Экономика

Заводоуковское хозяйство повысило надой на фуражную корову до 10 тонн

Общее поголовье скота здесь – 2,276 голов
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Заводоуковское хозяйство повысило надой на фуражную корову до 10 тоннЗаводоуковское хозяйство повысило надой на фуражную корову до 10 тоннФото: pixabay.com
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Одним из самых высоких показателей среди сельскохозяйственных организаций Тюменской области – у заводоуковского хозяйства. Как сообщает издание «Тюменская область сегодня», оно повысило надой на фуражную корову до 10292 килограмма.

Общее поголовье скота здесь – 2,276 голов, из которых 750 – дойное стадо. Ферма производит 21,5 тонны сырого молока в сутки, из которых 78% относится к первому сорту, 17% - к низшему. На предприятии ведётся замкнутый цикл (от поля до прилавка). Так, здесь 4,5 тысячи га сельхозугодий заняты кукурузой на силос, а также различными травами, зерновыми культурами, из которых производят насыщенные корма.

В общей сложности в хозяйстве трудятся 63 человека, большая часть которых – местные жители. Кроме того, першинское предприятие получило статус племенного репродуктора по разведению голштинской породы молочного скота.

ИСТОЧНИК KP.RU

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