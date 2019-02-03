Жители Тюменской области делают выбор в пользу здорового образа жизни

СЕГОДНЯ 17:40 2019-02-03T17:40:05+03:00

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Специалисты здравоохранения Тюменской области в прошлом году решили создать профилактическое пространство, в котором человек сам, на основе предоставленной информации, сделать выбор в пользу ЗОЖ. Так, в ход пошли видеоролики, аудиоролики, баннеры и многое другое.

К примеру, дети приняли участие в проекте интерактивного ситуационного обучения «Я вырасту здоровым», старшеклассники с удовольствием посещают уроки с авторскими методическими наборами «Вита-бокс». Ребятам рассказывают, как ухаживать за кожей в подростковом возрасте, оказывать первую помощь, разбираться в составе продуктов и многое другое. На таких уроках побывали 3,5 тысячи ребят.

Также реализуется проект «Академия здоровья» по созданию корпоративной здоровьесберегающей среды на тюменских предприятиях, волонтёры-пенсионеры участвуют в проекте «Волонтёры с опытом». Впервые в 2018 году реализован имиджевый социальный проект по привлечению внимания женщин к своему здоровью. В Ишиме и Тобольске проведены «Праздники здоровья», многочисленные мастер-классы, площадки и лекции.

ИСТОЧНИК KP.RU