2019-02-03T16:23:36+03:00
Общество

Тюменские участники форума «УТРО» посетят образовательные площадки и тренинги

Мероприятие намечено на лето
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: https://vk.com/forum.utroФото: https://vk.com/forum.utro
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Летом 2019 года в Тюмени состоится молодёжный форум «УТРО», участники которого посетят образовательные площадки, мастер-классы и тренинги. Также ребята встретятся с экспертами, а самые интересные проекты смогут претендовать на гранты.

По словам руководителя детского центра «ГринЛандия» Павла Притупы, участие в таких мероприятиях позволяет взглянуть по-новому на свою работу.

- Мероприятия активизируют гражданскую позицию молодых людей, мотивируют их, позволяют им попасть в струю общественной деятельности, дают новые знакомства. Плюс то, что есть большой разброс возраста участников, помогает обеспечить связь поколений. «УТРО» - это большая диалоговая площадка для молодежи и власти, куда приезжают первые лица регионов, - отметил Павел.

Кроме самого форума будут работать и информационные площадки.

Напомним, в форуме «УТРО-2019» примут участие молодые люди от 18 до 35 лет из всех регионов УФО. В прошлом году мероприятие прошло в Курганской области, в нём было задействовано более 1,5 тысячи человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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