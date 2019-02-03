23 февраля над тюменской набережной пролетят сноубордисты

СЕГОДНЯ 15:47 2019-02-03T16:06:12+03:00

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В Тюмени в День защитника Отечества, 23 февраля, пройдёт ежегодный фестиваль «Битва на Туре» - яркое экстремальное шоу на городской набережной. Как сообщает «Мой портал», зрители увидят зрелищные состязания сноубордистов совершенно бесплатно. Для них организуют фуд-корты, палатки для согрева, интерактивные площадки для детей и взрослых и многое другое.

Победители всероссийских и международных соревнований, участники Олимпийских игр и члены сборной России будут бороться за звание лучшего на искусственной «горнолыжной трассе» (специальная конструкция высотой около 30 метров и протяжённостью 100 метров). Сноубордисты будут разгоняться для прыжка от ул. Республики, а пролетать над двумя уровнями набережной.

Отметим, что фестиваль проходит в рамках этапа Кубка России по сноуборду в дисциплине «биг-эйр». Зарегистрироваться на мероприятие можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU