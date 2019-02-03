2019-02-03T15:17:02+03:00
Происшествия

Тюменский студент устроил гонки на внедорожнике, чтобы на него обратила внимание девушка

Однако возлюбленная его стараний не оценила
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: пресс-служба ГИБДД по Тюменской областиФото: пресс-служба ГИБДД по Тюменской области
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Тюменские инспекторы полка ДПС ГИБДД задержали 19-летнего студента, водителя автомобиля «Тойота Ленд Крузер», который грубо нарушил ПДД в центре города и выложил видео своей поездки в соцсети.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области, молодой человек обучается в одном из тюменских колледжей, а сам является уроженцем Курганской области. Родители парня – предприниматели. Своей выходкой он хотел обратить внимание девушки, однако та не оценила стараний молодого человека.

Водитель внедорожника пообещал инспекторам, что сам прибудет в ГИБДД, когда приедет из дома. Однако на самом деле он находился в Тюмени и пытался на таки уехать в соседний регион, где его и задержали.

За свою выходку он получил штрафы на сумму 5 тысяч рублей, на него составлены два административных материала – за езду по тротуару и за проезд на запрещающий сигнал светофора.

-Нет, я больше не буду так кататься, лучше съездить покататься по снегу, чем так сидеть писать объяснительные, - покаялся инспекторам молодой человек.

Toyota Land Cruiser Р111РХ 72 по тротуарам ул.Республики и Ленина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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