Тюменский студент устроил гонки на внедорожнике, чтобы на него обратила внимание девушка
Тюменские инспекторы полка ДПС ГИБДД задержали 19-летнего студента, водителя автомобиля «Тойота Ленд Крузер», который грубо нарушил ПДД в центре города и выложил видео своей поездки в соцсети.
Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области, молодой человек обучается в одном из тюменских колледжей, а сам является уроженцем Курганской области. Родители парня – предприниматели. Своей выходкой он хотел обратить внимание девушки, однако та не оценила стараний молодого человека.
Водитель внедорожника пообещал инспекторам, что сам прибудет в ГИБДД, когда приедет из дома. Однако на самом деле он находился в Тюмени и пытался на таки уехать в соседний регион, где его и задержали.
За свою выходку он получил штрафы на сумму 5 тысяч рублей, на него составлены два административных материала – за езду по тротуару и за проезд на запрещающий сигнал светофора.
-Нет, я больше не буду так кататься, лучше съездить покататься по снегу, чем так сидеть писать объяснительные, - покаялся инспекторам молодой человек.
Toyota Land Cruiser Р111РХ 72 по тротуарам ул.Республики и Ленина.
ИСТОЧНИК KP.RU