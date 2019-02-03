2019-02-03T13:36:41+03:00
Здоровье

Тюменским детям, которые никогда не станут взрослыми, необходимы мешки Амбу

Стоимость каждого - 6 тысяч рублей
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: https://vk.com/small.countryФото: https://vk.com/small.country
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Паллиативным тюменским детям необходимо дорогостоящее оборудование – мешки Амбу (ручной способ спасти ребёнка при остановке дыхания). Как сообщает портал «Вслух.ру» со ссылкой на автономную некоммерческую организацию «Помоги жить», этот способ эффективен, и родители могут сами его применить при необходимости, пока едет скорая.

Стоимость такого мешка – 6 тысяч рублей, причём на середину января таких мешков необходимо 18 штук. Также к каждому мешку необходимы одноразовые фильтры для безопасного использования – до 10 штук ежемесячно на одного ребёнка.

Отметим, что паллиативная помощь (материальная, медицинская, психологическая, социальная) – очень важная и нужная поддержка пациента и его семьи в период болезни. Подробности о том, как помочь детям, которые никогда не станут взрослыми, можно узнать в группе АНО «Помоги жить».

ИСТОЧНИК KP.RU

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