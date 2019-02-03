Геннадий Чеботарёв: Общественная палата будет выступать за раздельный сбор мусора

СЕГОДНЯ 13:13 2019-02-03T13:13:16+03:00

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Во втором полугодии 2019 года Общественная палата Тюменской области оценит эффективность внедряемой в регионе новой системы обращения с отходами. По словам заместителя председателя «Международного Союза юристов»Геннадия Чеботарёва, уже сейчас в Общественную палату поступило много обращений от жителей региона в поддержку системы расчёта платежей за вывоз мусора с человека, а не с квадратного метра.

- Я присутствовал на совещании у губернатора, когда он советовался с представителями политических партий и общественниками по поводу изменения системы начисления оплаты за вывоз мусора, и поддержал предложение о начислении платы не с квадратного метра жилплощади, а с человека, - подчеркнул Геннадий Чеботарёв.

Как отметил заслуженный юрист РФ, предложение Александра Моора о ежемесячной компенсации многодетным семьям, у которых доход на каждого члена семьи ниже прожиточного минимума, 100% платы за вывоз отходов на каждого ребенка, общественники также поддержали.

- Конечно, это правильное решение. Расходы областного бюджета на компенсацию платежей за вывоз мусора многодетным семьям составят около 33 миллионов рублей, - отметил Геннадий Чеботарёв. Он добавил, что региональная Общественная палата будет постоянно наблюдать за работой по сбору, вывозу и переработке мусора, ликвидации несанкционированных свалок.

- Во втором полугодии 2019 года общественники дадут комплексную оценку эффективности новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами в регионе. Губернатор поддержал нашу инициативу и, по его словам, в результате обсуждения система обращения с мусором может быть скорректирована. Проблемы, связанные со сбором и переработкой мусора, нужно было решать давно, - подчеркнул он.

В разговоре с корреспондентом «Комсомольской правды – Тюмень» Геннадий Николаевич подчеркнул, что право участвовать в общественных обсуждениях есть у каждого гражданина. Это поощряется и поддерживается и губернатором, и Общественной палатой.

- Вместе с этим мы понимаем, что проблема заключается в комплексном подходе к сбору, сортировке, переработке, вывозу мусора с несанкционированных свалок, - отмечает Геннадий Чеботарёв. – По данным Росприроднадзора у нас более 300 несанкционированных свалок в лесном фонде, а почти 700 – вокруг муниципальных образований, и это ещё то, что выявлено.

По его словам, в Правительстве России уже внесено предложение о том, чтобы к концу 2019 года перейти к раздельному сбору мусора. Это может привести к снижению тарифа, ведь для оператора отходы будут доставляться уже частично отсортированными.

– Отдельно – стекло, отдельно – пластик, отдельно – органика. Это должно удешевить тарифы. Мы будем поддерживать предложение и выступать за раздельный сбор мусора, - говорит Геннадий Чеботарёв. – Федеральный закон должен исполняться всеми, но и он будет корректироваться.

ЦИФРЫ

При анализе тарифов и размера оплаты за коммунальные отходы в разных субъектах Российской Федерации видно, что установленные в Тюменской области - средние. Как сообщили в департаменте тарифной и ценовой политики Тюменской области, в Брянской области для частников за вывоз мусора предусмотрена плата в размере 89,11 руб. с человека, в Тамбовской области – 186,05 руб., в ЯНАО – 188,59 руб., в Ханты-Мансийске – 200,33 руб. В Тюменской области эта сумма равняется 119,24 руб.

Для многоквартирных домов: в Калужской области – 89,96 руб. с человека, в Ростове-на-Дону – 114,69 руб., в Екатеринбурге – 148,62 руб., в ЯНАО – 149,99 руб., в Вологодской области – 174 рубля. В Тюменской области эта сумма равняется 139,06 руб. с человека. В нашем регионе используется дифференцированный подход к расчету нормативов и тарифов для жителей многоквартирных домов и частного сектора.

ИСТОЧНИК KP.RU