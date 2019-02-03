2019-02-03T12:47:05+03:00
Общество

Павел Сазонов: мусороперерабатывающий завод улучшит экологию в Тюменской области

Ведь количество выбросов значительно уменьшится
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Павел Сазонов: мусороперерабатывающий завод улучшит экологию в Тюменской областиПавел Сазонов: мусороперерабатывающий завод улучшит экологию в Тюменской областиФото: pixabay.com
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Коммерческий директор ООО «Атмосфера чистоты» Павел Сазонов выразил своё мнение по поводу перехода на новую систему обращения с мусором. По его словам, решение платить за вывоз мусора исходя из числа проживающих на жилплощади – рациональное и правильное. Павел Сазонов полностью согласился с решением, которое принял губернатор Александр Моор.

Кроме того, коммерческий директор подчеркнул, что строительство нового завода по переработке мусора хорошо скажется на экологии, ведь количество выбросов значительно уменьшится.

– В этом случае вредных выбросов не будет, или они будут присутствовать в совсем другом количестве.

Напомним, на новую систему обращения с мусором переходят все российские регионы. Региональные операторы отвечают за сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение мусора. Появление нового регионального оператора позволит ликвидировать несанкционированные свалки в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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