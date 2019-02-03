2019-02-03T12:36:24+03:00
Экономика

В Упоровском районе завершается строительство завода по переработке картофеля агрофирмы «КРиММ»

В настоящее время завершена механическая сборка линии
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Упоровском районе завершается строительство завода по переработке картофеля агрофирмы «КРиММ»В Упоровском районе завершается строительство завода по переработке картофеля агрофирмы «КРиММ»Фото: pixabay.com
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В Упоровском районе строительство завода по переработке картофеля агрофирмы «КРиММ» вышло на финишную прямую. Как рассказали в департаменте агропромышленного комплекса Тюменской области, в настоящее время завершена механическая сборка линии, которая будет способна производить 30 тысяч тонн продукции ежегодно.

По словам гендиректора агрофирмы Геннадия Рязанова, сейчас голландские специалисты приступили к сборке электрических систем завода. Вся механическая часть собрана, предприятия обрело видимые очертания.

- Сейчас делаем все для того, чтобы в будущем на заводе не было недостатка в сырье. В прошлом году мы собрали 100 тысяч тонн картофеля, включая семенной, в этом будем ориентироваться на такие же показатели, хотя загадывать ещё рано. Работу по подготовке полей к посевной ведём и зимой. Улучшаем структуру почвы с помощью торфа, - отметил Геннадий Рязанов.

Один из крупнейших инвестпроектов в Тюменской области станет единственным в своём роде. Здесь планируется выпускать пастеризованный картофель в вакуумной упаковке, охлаждённый картофель и бланшированный (обработанный кипятком или паром).

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» писала о новой линейке продукции «КРиММА». Это пастеризованный картофель с натуральными добавками сыра, укропа, грибов, а также очищенный, вакуумизированный полуфабрикат фрэш-кат.

- Темп жизни сейчас у горожан достаточно плотный и у многих людей нет ни времени, ни желания долго стоять у плиты. Именно поэтому продукты быстрого приготовления становятся все более востребованными. К тому же рецептов блюд с использованием картофеля масса.

Новая линейка продукции будет реализовываться в том числе и за пределами Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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