Тюменские детки из малообеспеченных семей слепили утицу-лоточек

СЕГОДНЯ 10:57 2019-02-03T10:57:42+03:00

Древнерусскую глиняную посуду они лепили под руководством волонтёров

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Тюменская мастерская талантов «Тепло души» провела мастер-класс в рамках реализации Президентского гранта для ребят из семей в трудной жизненной ситуации. Как сообщает портал «Вслух.ру», под руководством волонтёров ребята учились делать древнерусскую глиняную посуду.

По словам добровольцев, на занятии изделия лепили по частям, приклеивая на жидкую глину и заглаживая места соединения пальцами и влажным поролоном. В результате получилась утица-лоточек по мотивам изделий народных мастеров.

Напомним, общественники из организации «Тепло души – детям-сиротам» занимается поддержкой детей-сирот и детей из малообеспеченных семей. Благодаря полученному президентскому гранту ребята смогут самостоятельно изучать гончарное мастерство под руководством неравнодушных тюменцев.

Присоединиться к команде волонтеров можно в официальной группе организации «ВКонтакте»

ИСТОЧНИК KP.RU