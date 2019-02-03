2019-02-03T10:47:21+03:00
Общество

Владимир Васильев: часть мусора, которая уйдёт на вторичную переработку, избавит регион от несанкционированных свалок

Исполнительный директор «Ассоциация управляющих недвижимостью Тюменской области»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Владимир Васильев: часть мусора, которая уйдёт на вторичную переработку, избавит регион от несанкционированных свалокВладимир Васильев: часть мусора, которая уйдёт на вторичную переработку, избавит регион от несанкционированных свалокФото: pixabay.com
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Исполнительный директор «Ассоциация управляющих недвижимостью Тюменской области» Владимир Васильев поделился своим мнением о мусорной реформе. По его словам, вопрос по мусору было необходимо решать, ведь количество полигонов и несанкционированных свалок постоянно росло.

- В России первопроходцем в разделении мусора стала Московская область, именно там изначально начали разделять отходы на «сухие» и пищевые. Одни из которых сразу отправляются на захоронение, а вторые идут на дальнейшую сортировку, - отметил Владимир Васильев.

В нашем регионе часть мусора будет направлена на вторичную переработку, а другая часть вернётся на свалки. Это избавит Тюменскую область от несанкционированных свалок, однако ещё стоит вопрос о полном избавлении от полигонов. По его словам, несколько лет назад поднимался вопрос о создании мусоросжигательного завода, но пока он затих.

Комментируя способ оплаты за мусор, Владимир Васильев отметил, что брать плату с человека, а не с квадратного метра – правильно.

- Почему если в одной квартире площадью 50 кв. метров живет один человек, то он должен платить и за те «резиновые» квартиры в которых на тех же 50 кв. метрах проживает 10 человек, а бывает и больше. Говоря о малоимущих для них предусмотрены различные программы субсидирования, - отметил он.

Напомним, с 1 января 2019 года Тюменская область перешла на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Теперь за вывоз, обезвреживание и утилизацию мусора будут отвечать региональные операторы. Оплата будет начисляться как за отдельную коммунальную услугу. Тарифы в каждом из регионов утверждены отдельно. Так, в Тюменской области для жителей многоквартирных домов 139,06 рублей, для индивидуальных жилых домов – 119,24 рублей с человека в месяц.

По информации департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области, в Брянской области для частников за вывоз мусора предусмотрена плата в размере 89,11 руб. с человека, в ЯНАО – 188,59 руб., в Ханты-Мансийске – 200,33 руб. В многоквартирных домах оплата в ЯНАО – 149,99 руб., в Вологодской области – 174 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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