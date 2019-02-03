Тоболяков научат делать валентинки из подручных средств

СЕГОДНЯ 09:47 2019-02-03T09:47:55+03:00

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В тобольском филиале мультицентра «Моя территория» 10 февраля в 18 часов состоится мастер-класс по созданию открыток ручной работы. Этот февральский интенсив проведёт руководитель одной из творческих студий Оксана Савина, которая расскажет о вариантах создания валентинок из подручных средств.

По словам руководителя мультицентра «Моя территория» в Тобольске Светланы Спеховой, в День Святого Валентина мы можем выразить чувства не только половинкам, но и друзьям и знакомым.

-Одним из выражений таких чувств — открытки. Поэтому на встрече мы научимся делать объемные валентинки в технике оригами с применением сюжетной аппликации и использованием подручных средств, - рассказала она.

Вход на мастер-класс свободный. Регистрация откроется на сайте https://tmn-id.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU