2019-02-03T08:20:37+03:00
Общество

Тюменские школьники с успехом решают задачи по физике

В Тюменской области подвели итоги олимпиады
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменские школьники с успехом решают задачи по физикеТюменские школьники с успехом решают задачи по физикеФото: Татьяна Коркина
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В Тюменской области подведены итоги регионального этапа всероссийской олимпиады школьников имени Дж. Максвелла по физике. Как сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области, в ней приняли участие более 120 ребят – семиклассники и восьмиклассники.

По словам председателя жюри Юлии Бояркиной, в течение двух дней ребята решали сложные задачи, в том числе и тройные уравнения. Но даже такие сложные уравнения не помешали ребятам войти в число призёров.

Среди семиклассников победителем стал Артур Франк из областной физико-математической школы (ФМШ), еще 25 ребят стали призёрами. 23 из них учатся в областной ФМШ, двое - из Тюменского президентского кадетского училища и ялуторовской школы №4. Среди восьмиклассников победителем стал Кирилл Гауч, ещё 9 ребят стали призёрами олимпиады, все они – из областной физико-математической школы.

Отметим, что впервые за всё время проведения олимпиады 1-е место среди других дисциплин по количеству участников и призёров стала физика. В ней приняли участие более 200 ребят.

ИСТОЧНИК KP.RU

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