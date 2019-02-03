В ТюмГМУ задумались о популяризации здорового образа жизни

СЕГОДНЯ 07:30 2019-02-03T07:30:50+03:00

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Представители ТюмГМУ в 2019 году планируют заняться новым направлением работы – популяризацией здорового жизни. Как сообщает «Тюменская линия» со ссылкой на начальника направления по воспитательной и внеучебной работе университета Ирина Трошина, у них действует региональное отделение всероссийского общественного движения «Волонтёры – медики». Его центр находится в Москве, и оттуда уже приходят рекомендации направления деятельности.

- Мы планируем и обсуждаем такую работу. Речь идет о возможности привлечения к ней преподавателей вуза. Волонтеры - медики, которые пока являются студентами и обладают некоторыми знаниями, под руководством опытных наставников могут готовить информацию по ЗОЖ для трудовых коллективов, участвовать в акциях, - рассказала она.

Как отметил председатель всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Павел Савчук, представители предприятий активно высказывают заинтересованность в сотрудничестве с добровольцами.

ИСТОЧНИК KP.RU