2019-02-03T07:05:34+03:00
Общество

Погода в Тюмени 3 февраля: температура воздуха днём - до -25 градусов

Ожидается облачность с прояснениями
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Погода в Тюмени 3 февраля: температура воздуха днём - до -25 градусовПогода в Тюмени 3 февраля: температура воздуха днём - до -25 градусовФото: Татьяна Коркина
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В Тюмени сегодня, 3 февраля, ожидается облачность с прояснениями. Ветер северо-восточный 3 м/с, влажность воздуха 74%, давление 770 мм. рт.ст. Температура воздуха ночью составила -26 C, днём будет -24…-25 C.

По народному календарю 3 февраля - Максимов день, которого в народе считали утешителем. Считалось, что этот религиозный публицист и переводчик помогает людям в бедах, поэтому ему молились о заступничестве. На Максима пытались предсказать погоду. Так, если было чистое небо – значит, будет мороз и хороший урожай. Если морозец пришёл – значит, будет плохой урожай.

ИСТОЧНИК KP.RU

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