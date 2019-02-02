2019-02-02T11:13:34+03:00
Экономика

Александр Моор: социальное партнерство важно для стабильности в Тюменской области

В Екатеринбурге состоялось подписание окружного соглашения
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: правительство Тюменской областиФото: правительство Тюменской области
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В Екатеринбурге вчера, 1 февраля, состоялось подписание окружного соглашения о сотрудничестве между полномочным представителем президента РФ в УФО, Координационным советом отделений союза промышленников и предпринимателей и Ассоциацией территориальных объединений организаций профсоюзов. Подписи под документом поставили полномочный представитель президента РФ в УФО Николай Цуканов, лидер уральских профсоюзов Андрей Ветлужских и глава Координационного совета отделений союза промышленников и предпринимателей Александр Чуваев.

По словам полпреда Николая Цуканова, в документе отражены главные экономические и социальные акценты: повышение МРОТ, сокращение и ликвидация задолженности по зарплате, предупреждение и предотвращение конфликтных ситуаций, снижение бедности, рост доходов и производительности труда. Он подчеркнул, что соглашение позволит укрепить авторитет профсоюзов как значительной общественной силы, самой активной и массовой организации современной России.

Губернатор Тюменской области Александр Моор также принял участие в мероприятии, в режиме видео-конференц-связи. Как отметил глава региона, подписание соглашения – важная веха в большой работе по развитию социального партнёрства и объединению усилий профсоюзов, работодателей и власти.

- Между правительством Тюменской области, профсоюзами и работодателями установлены тесные деловые контакты. Взаимодействие проходит на регулярной основе. Благодаря такому сотрудничеству в регионе сохраняется стабильность и создаются условия для поступательного социально-экономического развития. Убежден, соглашение будет способствовать улучшению жизни людей, - отметил он.

Стоит отметить, что в обновленном соглашении появились пункты по мониторингу баланса трудовых ресурсов в разрезе муниципалитетов, информированию населения по вопросам пенсионного законодательства, созданию условий для укрепления здоровья работников и развитию системы наставничества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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